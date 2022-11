Sul decreto anti - rave è scontro | Pd e M5s | ' Ritiratelo' Piantedosi | ' Norma non varrà per altre situazioni'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) - Per il ministro dell'Interno è 'offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti'. Letta: 'Le precisazioni non cambiano la questione, bisogna ritirare la'. Salvini: 'Il Pd ...

... definendolo 'un segnale politico all'elettorato di destra' perché 'si usa lo strumento del... aveva iniziato fin dalle prime ore a esprimere il suo sdegno e la sua contrarietàtema . La ...- Per il ministro dell'Interno è 'offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti'. Letta: 'Le precisazioni non cambiano la questione, bisogna ritirare la norma'. Salvini: 'Il Pd ...Il ministro dell’Interno bolla la manifestazione di Predappio per commemorare i cento anni dalla Marcia su Roma come una ...Inutile perché la crisi di Modena Nord si è risolta senza dover applicare un decreto che non era ancora in vigore. Inutile, perché, sul piano dell’immagine, le autorità erano state in grado – a ...