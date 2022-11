Su Twitter la “spunta blu” costerà 8 dollari al mese e tutti gli utenti potranno decidere se ottenerla

"L'attuale sistema di signori e contadini diper chi ha o non ha un segno diblu è una stronzata. Potere al popolo! Blu per $ 8 al mese", ha detto Musk in un tweet, aggiungendo che il ..."L'attuale sistema di signori e contadini diper chi ha o non ha un segno diblu è una stronzata. Potere al popolo! Blu per $ 8 al mese", ha detto Musk in un tweet, aggiungendo che il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Passato dal PSG dopo esser stato forgiato dalla Masia del Barcellona Xavi Simons è un predestinato del mercato per l’appeal commerciale e tecnico che porta con sé. Xavi Simons potrebbe vivere lo stess ...