Su DAZN arriva “Il Fenomeno” | il docu-film su Ronaldo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)oggi in Italia, in esclusiva su, il nuovoIl, presentato in anteprima mondiale a Madrid il 14 ottobre, che racconta la storia straordinaria del leggendario attaccante brasiliano. Prodotto da Zoom Sports e, in collaborazione con Beyonds, ilmentario dedicato alla leggenda del calcio ripercorre in prima persona la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DAZN

Come accaduto nella passata stagione,alla (prima) sfida precedendo il rivale. Di certo non ... Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ......!1) Ecco perché, come sottolineato dal quotidiano iberico, la pausa per il Mondialeal ... Real Madrid Santiago Bernabeu (getty images) Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in ... Diretta Girona-Athletic BIlbao: dove vederla in tv e live streaming Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Arriva oggi in Italia, in esclusiva su Dazn, il nuovo docu-film 'Il Fenomeno', presentato in anteprima mondiale a Madrid il 14 ottobre, che racconta la ...Nell’ultima giornata della fase a gironi, la Vecchia signora è chiamata a fare risultato contro i parigini: in ballo c’è la qualificazione all’Europa League ...