Struggenti e colme di speranza | otto poesie da leggere il 2 novembre per ricordare chi non c’è più

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Ogn’anno, il due, c’è l’usanza / per i defunti andare al Cimitero / Ognuno l’adda fà chesta crianza / Ognuno adda tené chistu penziero”. Inizia con questi versi una dellepiù belle dedicate a uno dei giorni più solenni e densi di significato dell’anno – il 2, giorno dei defunti. A scriverla, nel 1964, fu Antonio de Curtis, nome d’arte dell’immenso Totò. Come il commediografo napoletano, tantissimi sono i poeti che nella storia della letteratura hanno cantato e hanno dato la propria visione della morte. Si possono citare le pietre miliari Il giorno dei morti di Giovanni Pascoli e In morte del fratello Giovanni di Ugo Foscolo passando per le meno note I morti non invecchiano di Arnaldo Beccaria e Sonno, dolce fratello della Morte di Camillo Sbarbaro per finire con le voci internazionali Si ha paura di migliaia ...