“Stregato da Diletta Leotta | Karius ha lasciato la fidanzata”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sembra molto più di un semplice flirt la relazione trae Loris, il portiere ex Liverpool e che oggi milita al Newcastle. Nelle scorse ore, infatti, i due sono stati ancora pizzicati insieme. Gaè stata la fuga inglese della bella showgirl siciliana, impegnata per DAZN Canada per la gara di Champions League tra Liverpool e Napoli. Il rapporto tra i due è esploso in poche ore, tanto da rappresentare il più classico dei colpi di fulmine. Addirittura la loro conoscenza li avrebbe spinti a lasciare i rispettivi compagni. Laavrebbe infatti detto addio al modello Giacomo Cavalli, che solo lo scorso settembre aveva portato con sé al matrimonio del fratello. Mentre il portiere tedesco ha chiuso la sua relazione con una bellissima influencer....