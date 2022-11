Stagione venatoria | spari troppo vicini alle abitazioni | a Mediglia scattano i controlli delle forze dell’ordine

brescia.corriere.it

Ladi caccia si è aperta lo scorso 2 ottobre. In questo contesto, il PRIU (Piano Regionale ... un'eccessiva burocratizzazione delle operazioni di caccia disincentiva l'attività, ...I carabinieri forestali, durante la, sono impegnati in apposite campagne di controlli per il rispetto delle norme venatorie e nelle scorse settimane avevano avuto notizia di ... Stagione venatoria, sequestrate 25 armi e 145 esemplari abbattuti illegalmente Dopo la richiesta di intervento inviata al Prefetto, sul territorio medigliese sono partiti i pattugliamenti di Carabinieri forestali e gruppo ittico-venatorio della Polizia Locale di Città Metropolit ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...