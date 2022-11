Sorteggio Champions Napoli | le possibile avversarie negli ottavi

Il Napoli di Spalletti ha chiuso il suo girone dicon 5 vittorie e 1 sconfitta, il che significa primo posto in classifica. Lunedì a Nyon, conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale, che dovrà essere una seconda degli altri gruppi. ...Il sogno era un altro: esagerando con l'ottimismo, in sede di, quello di festeggiare insieme al Psg la qualificazione agli ottavi di. Alla peggio, sarebbe andata bene la scenografia per cui contro i francesi ci fosse ancora in palio il ...Gli azzurri hanno chiuso al primo posto il loro girone nonostante l'ultima sconfitta 2-0 contro il Liverpool e dunque affronteranno una seconda degli altri gironi ...La vittoria di Zagabria contro la Dinamo per 4-0 spiana la strada ai rossoneri che ora sono i favoriti per la conquista del secondo posto nel girone ...