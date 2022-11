Sopravvissuti | com’è finita la fiction Rai

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 2 novembre 2022)- Desirèe Popper Dopo aver visto la prima puntata, ci eravamo lasciati con la convinzione cheavrebbe facilmente potuto deludere i telespettatori nel finale e non ci eravamo sbagliati (qui la nostra recensione). Questo perchè la presunzione autorale ancora una volta ha colpito, lasciando la narrazione aperta in vista di una seconda stagione che, considerati gli ascolti tutt’altro che eccezionali, molto probabilmente non ci sarà. Il pubblico potrebbe dunque non sapere mai se i poliziotti riusciranno a scoprire e dimostrare la verità o quale segreto nasconde Stefano (Fausto Maria Sciarappa); se lui e Luca (Lino Guanciale) c’entrano qualcosa con la morte di Arianna, la figlia di Armando (Luca Biagini); chi è il padre del figlio di Alex (Sophie Pfenningstorf); quando e come i naufraghi sono finiti sull’isola di cui si è ...