Sondaggi elettorali Swg | Pd e M5S esattamente pari al 16 | 3%

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Continua a crescere Fratelli d’Italia, ma scende la Lega, superata dal Terzo Polo Anche Swg, oltre a Euromedia, vede un importante cambiamento degli equilibri all’interno dell’opposizione alla nuova maggioranza di centrodestra. Nei suoipiù recenti per la prima volta da molto tempo registra il pareggio tra il Pd e il Movimento 5 Stelle. Questo è il dato saliente di questa settimana. Entrambi sono al 16,3%, in seguito al calo del 0,7% del primo e di quello del 0,1% del secondo. Desta meno sorpresa l’ulteriore aumento di Fratelli d’Italia, che cresce del 0,8% e raggiunge il 29,1%. La luna di miele con il partito del premier appena insediato è un classico. Del resto parte di questo consenso viene proprio da un’altra formazione di centrodestra che è invece in crisi, ovvero dalla Lega, che per Swg perde ...