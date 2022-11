(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domenica 6 novembre, alle ore 18, al Nuovo Teatroil “dei Piccoli” con lo spettacolo perdai 5 ai 10 anni di età, “Giro Giro tondo accetta tutto il mondo”, una produzione Magazzini di Fine Millennio. La rassegna, promossa dallaCompagnia Stabile di Benevento, giunge quest’anno alla settima edizione, mantenendo saldo l’obiettivo di educare le giovani generazioni al teatro. “Giro Giro tondo accetta tutto il mondo”, questo il titolo dello spettacolo in programma, nato da un progettodi Massimiliano Foà che ne cura anche la regia e che vede in scena Simone Di Meglio, Sara Marzullo e Lorenzo Ferrara. Si tratta di un percorso di studio e coinvolgimento di...

anteprima24.it

Sedici appuntamenti tra teatro e musica per la 29esima stagione di Obiettivo T, la rassegna dellacompagnia Stabile di Benevento presentata questa mattina al Mulino Pacifico. Siin scena ...dopo lo stop causato dalla pandemia uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cilentana, ... Spazio anche al teatro, con la compagniadi Benevento, che il 28 metterà in scena un brillante ... Solot, torna la stagione teatrale per bambini al Mulino Pacifico Bella, travolgente, ironica, matura. In otto giorni l'Inter rifila 8 gol a domicilio a Fiorentina e Viktoria Plzen chiudendo con il tris di San Siro contro la Samp. La squadra ha fatto suo ...Bella, travolgente, ironica, matura. In otto giorni l'Inter rifila 8 gol a domicilio a Fiorentina e Viktoria Plzen chiudendo con il tris di San Siro contro la Samp. La squadra ha fatto suo ...