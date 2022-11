Sleepers è basato su una storia vera? Cosa sappiamo della “vera storia d’amicizia”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questa sera, su Iris, alle ore 21:10, andrà in onda, il film del 1996 diretto da Barry Levinson e ispirato all’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore statunitense Lorenzo Carcaterra. Il titolo del film riprende un termine utilizzato nello slang americano per indicare i ragazzi dei riformatori con un probabile futuro nel crimine. Nel cast del film troviamo Brad Pitt nel ruolo di Michael Sullivan, amico di John Reilly (Ron Eldard), Tommy Cohen Marcano (Billy Crudup) e Lorenzo “Shakes” Carcaterra, interpretato da Jason Patric. I quattro adolescenti, che vivono nel quartiere Hell’s Kitchen di Manhattan, nell’estate 1967 feriscono per sbaglio un passeggero che usciva dalla metropolitana e per questo vengono condannati al riformatorio maschile Wilkinson. Qui si ritronno in cella sorvegliati da quattro secondini, ...