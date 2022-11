Sharon Stone | l’odissea dell’attrice | “Ho fatto le cure sbagliate | avevo un tumore” – FOTO

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ha rivelato la sua odissea: a causa di una diagnosi medica non corretta, stava facendo delle. Ecco come si è accorta di quello che stava succedendo, rendendosi così conto di avere un. È davvero difficile trovare l’attrice americanafuori dal set delle riprese mentre non sorride oppure è L'articolo proviene da Inews24.it.

Leggi Anchescopre un 'grosso tumore fibroide' dopo una diagnosi errata: da rimuovere subito Lo studio sulla storia della 36enne sopravvissuta a 12 tumori potrebbe aprire la strada a nuove tecniche ...ha un problema di salute piuttosto serio e, soprattutto, che deve essere affrontato in tempi rapidi. Una confessione choc per i tantissimi fan che da anni seguono la diva di Hollywood e ...La famosa attrice ha diffuso un messaggio sui social per spiegare ai suoi fan di avere un problema di salute piuttosto serio che va affrontato subito ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-eb83b816-a5c4-3ad3-4451-97b7d88ec8 ...