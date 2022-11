Shakira sbanca Instagram | il vestito da Cheerleader fa impazzire i fans – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 2 novembre 2022)continua ad essere tra le numero uno dei social:con ilda. Ultimi scatti della cantante colombiana. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRODopo il gossip,torna a far parlare di sé anche su. Come sappiamo, ultimamente era stata al centro dei rumors e accostata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.