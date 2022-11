Serie A | giornata 13 | 5 difensori da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La settimana europea di coppe non è ancora giunta a metà ma la 13ªdiA è già alle porte. Proprio per questo motivo, quindi, noi della redazione di 11contro11, già oggi, vogliamo indicarvi i 5diA daper le vostre fanta-formazioni. Questo turno di campionato presenta ben tre Big Match: Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter. Il derby della capitale e quello d’Italia attireranno su di sé la maggior parte delle attenzioni; la partita che però, ad oggi, sembra essere più decisiva sarà quella che coinvolge nerazzurri e partenopei. Le altre formazioni blasonate, invece, avranno gare più semplici. Il Milan, infatti, se la vedrà con lo Spezia; la Fiorentina, invece, si recherà al Marassi per sfidare la Sampdoria.A, i 5 ...

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento. Continua La linea verde funziona Portiere Centrodestra difensivo ...Chelsea Jorginho (getty images) Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie di chelsea jorginho ...vestendo i panni di uno dei personaggi più popolari della serie: Rip Wheeler. Nella giornata di ieri, Pratt ha pubblicato sui suoi social media alcune foto a tema Halloween, rivelando appunto il suo ...Il secondo infrasettimanale della stagione coincide con la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. Giocano nel primo pomeriggio le quattro parmensi: Piccardo Traversetolo e Colorno daranno v ...