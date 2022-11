Serie A | giornata 13 | 5 difensori da non schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una serata di Champions League è andata da poco in archivio, un’altra invece sta per arrivare. Giovedì, invece, sarà tempo di Europa e Conference League. Nonostante gli impegni europei, la 13ªdi campionato è alle porte e alcune sfide saranno davvero insidiose. Per questi motivi, dunque, la redazione di 11contro11 vuole indicarvi i 5diA nonper le vostre fanta-formazioni. Tra venerdì e domenica sera andrà in scena il turno diA. Tre sono i Big Match che la nostra massima competizione nazionale ci regalerà: Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter. I due derby saranno sicuramente i più seguiti; tuttavia, la sfida del Gewiss Stadium sarà quella più decisiva in vista del primo posto in classifica. Le altre Big (Milan e Fiorentina), invece, se la vedranno con ...