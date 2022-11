Serie A | giornata 13 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questa settimana laA torna già di venerdì: in questo articolo della nostra rubrica dedicata latroverete i nomi di 5daper questo turno di campionato. Prima di procedere vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Udinese e Lecce (dopodomani alle 20:45). Sabato ci sarà il big match tra Atalanta e Napoli (ore 18:00) mentre per la zona salvezza si affronteranno, nella stessa, Salernitana e Cremonese (ore 15:00). Di particolare interesse, sempre per la parte bassa della classifica, è la partita tra Monza ed Hellas Verona (domenica, ore 15:00). La tredicesimadi campionato si chiuderà con due match di cartello: Roma–Lazio (alle 18:00) e Juventus–Inter (ore 20:45). Dopo questa veloce premessa possiamo svelarvi i ...

... per altre arriva al fotofinish dell'ultima. Ecco la guida completa per arrivare ... divise - come di consueto - in teste di(le prime) e non teste di(le seconde). Queste le ...Indice Consigli difesa Consigli centrocampo Consigli attacco Top 11 dodicesimaA 2022/2023 Il modulo scelto é, come sempre, il 3 - 4 - 3. Il numero uno suggerito per la 'Top 11' di ...Nel girone verde prima vittoria esterna di Casale, nel girone rosso continua la crisi di Chiusi, colpaccio Cividale con la Fortitudo Bologna ...Walid Cheddira, attaccante in forza al Bari e capocannoniere della Serie B, sarebbe stato inserito nella lista dei 26 pre convocati dal Marocco per il Qatar ...