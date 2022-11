Serie A | giornata 13 | 3 portieri da non schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le fatiche europee non possono rallentare la corsa delle big italiane che si ritrovano subito costrette a riposare per qualche giorno prima di ritornare in campo in vista di un fine settimana intenso. Per la13 diA ecco i 3da nonal, tenendo conto delle varie sfide. Due scontri diretti, cioè Salernitana-Cremonese e Monza-Hellas Verona, che possono delineare il destino dei vari club. La Salernitana arriva da un grande successo contro la Lazio, mentre la Cremonese è ancora in cerca della prima vittoria. Per Monza e Hellas Verona è tempo di rialzare la testa e provare a mettersi alle spalle il brutto periodo che stanno vivendo. Un fine settimana vivace che presenta addirittura tre big match. Si tratta di Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter, sfide ...

Torna in campo a Villafranca la Wash4green Pinerolo, ricevendo le pesaresi del Vallefoglia nella quartadel Campionato diA1. Le biancoblù, che al Pala Bus Company, di fronte a 1500 spettatori, hanno sfiorato la vittoria contro Novara, sono motivate dalla voglia di mettersi alle spalle la ...TORINO - A sorpresa, il Frosinone di Fabio Grosso guida la Serie B, con 4 punti di vantaggio sulla terza, vantaggio costruito vincendo le ultime quattro partite. Per carità, non siamo neanche a un ...Si giocano oggi, mercoledì 2 novembre, cinque gare valide per la 2a giornata di Coppa Italia Femminile. Scendono in campo Fiorentina, Inter, Milan, Sampdoria e Sassuolo (tutte in trasferta contro squa ...