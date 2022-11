Se il Registro delle Opposizioni non funziona l’ADUC propone la sua soluzione

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per la maggior parte degli italiani ilnon. Non può essere negato che, nonostante l’iscrizione al servizio, i più continuino a ricevere telefonate moleste sulle loro utente mobili. Quanto è sperimentato da molti iscritti potrebbe dipendere da numerosi fattori ma le chiamate indesiderate continuano ad esserci ed è per questo cheè intervenuta sulla questione proprio in queste ore, per proporre la sua drasticaal problema. Perché ci sono ancora troppe telefonate Se nonil, il disguido non è da ricondursi a qualche problema di natura tecnica. Più volte è stato ribadito che le telefonate possono continuare ad arrivare da ...