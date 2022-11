Scontro Sala-Sgarbi sulla Pietà Rondanini “Finché sarò sindaco rimane dov’è” “Posizione illegittima | se vuole andare in tribunale ce lo porto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Botta e risposta tra ildi Milano, Beppe, e il neo sottosegretario alla Cultura, Vittoriodi Michelangelo. L’opera, attualmente visitabile in uno spazio dell’antico ospedale spagnolo del Castello Sforzesco, che il critico d’arte vorrebbe riposizionare nella precedente collocazione, ovvero in una nicchia delladegli Scarlioni, sempre nel Castello milanese, per il primo cittadino deve “re”. “Non voglio fare polemica, ma da quando laè stata messa all’ospedale ha avuto molti visitatori. All’ospedale è apprezzata dai milanesi come dai turisti”, ha spiegato. “io il, ...