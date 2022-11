Scontro Moratti-Fontana Il governatore | Sorprendente | guarda a sinistra

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Èche l’assessore al Welfare dichiari oggi che l’azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Ciò che però conta oggi è che l’eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi”: così il presidente della Lombardia Attiliodopo le dimissioni di Letizia. “I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letiziaerano fondati. È chiaro cheversoe non da oggi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

