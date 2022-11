Scontro e rivolta contro il decreto anti-rave | il governo chiarisce | “Se necessario | la norma sarà rivista in Parlamento” Alle 11 il giuramento dei sottosegretari

la Repubblica

governo - opposizione sul decreto anti - rave. Il neo sottosegretario alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, a Radio 24 dice che la norma anti - rave "sarà sicuramente rivista in Parlamento", ...Laper il giro di vite contro i free party , la minaccia di pene severe per gli ... Presto loarriverà in parlamento. Intanto va in scena il primo vero frontale fra governo e ... La scuola in rivolta sul ministero al Merito. E il caso diventa politico: scontro tra Calenda e Landini Dopo il caos sollevato dall'episodio del palpeggiamento, Memo Remigi vuole denunciare la Rai. Intanto, Jessica Morlacchi si scontra con Selvaggia Lucarelli.Memo Remigi se la prende con la Rai: "Sono moralmente distrutto. Alla mia età non è facile superare il grave stato d'animo in cui la azienda Rai, alla quale ho legato tutta la mia vita artistica, mi h ...