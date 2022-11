Sci | Goggia | ' nostro sport già parecchio stressante | non servono ulteriori polemiche'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - Sofiae Federica Brignone si sono aggiudicate a pari merito l'ambito riconoscimento 'Atleta dell'anno Fisi 2022', destinato a chi si è distinto maggiormente nella passata stagione e consegnato a Modena in occasione di Skipass, la fiera del mondo della neve. Riconoscimento dovuto ma anche curioso, considerata la grande rivalità fra le campionesse e i durissimi botta e risposta fra le due, culminati persino con l'intervento scomposto della madre della Brignone che aveva definito l'infortunio della– a soli 23 giorni dalle Olimpiadi di Pechino – "un'esagerazione e un modo per attirare l'attenzione". Parole quantomeno incaute, mentre la bergamasca faceva la storia con l'argento vinto nonostante le precarie condizioni fisiche. Uno scherzo del destino o davvero un premio in grado di smorzare (spegnere ci sembra ...

OA Sport

... Pichler e le sorelle Delago ROMA - Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, responsabile delle nazionali italiane dialpino femminile, ha deciso di convocare Sofia, Karoline Pichler e le ...Quattro giorni dopo quella delusione, però,riuscì a mettersi al collo un insperato bronzo in gigante. Due anni dopo ad Åre in Svezia ecco l'argento in superG, mentre in discesa solamente un quindicesimo posto. Nel 2021 tutto sembrava ... Sci alpino, Sofia Goggia ha due grandi sogni: l'oro mancante e la Coppa del Mondo generale Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Sofia Goggia e Federica Brignone si sono aggiudicate a pari merito l’ambito riconoscimento ‘Atleta dell’anno Fisi 2022', destinato a chi si è distinto maggiormente nella p ...Il dt Rulfi ha convocato Goggia, Pichler e le sorelle Delago ROMA (ITALPRESS) - Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, responsabile delle ...