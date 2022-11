Sci alpino | Sofia Goggia ha due grandi sogni | l’oro mancante e la Coppa del Mondo generale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la cancellazione delle due discese libere di Zermatt-Cervinia,farà il suo esordio stagione con ogni probabilità nelle gare in Nord America di fine mese. La bergamasca potrebbe essere al cancelletto di partenza del gigante di Killington, mentre ci sarà sicuramente a Lake Louise, dove lo scorso anno ha scritto una pagina indelebile dello sci italiano, firmando una storica tripletta con i due successi in discesa libera e quello in superG. E’ una stagione importante per, che ha come primo obiettivo quello di riconfermarsi come la miglior discesista del. La quartadi discesa della carriera è un traguardo che la bergamasca vuole raggiungere ed insieme potrebbe aggiungerci anche la prima di superG. Una doppietta assolutamente possibile e che sarebbe potuta già arrivare ...