Sarri “Gara Feyenoord rinviata una vergogna | niente calcoli”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La partita del? E' unache la Uefa permetta una cosa del genere. Ci sentiamo presi in giro. Come noi, anche lo Sturm e il Midtjylland”. Lo ha detto l'allenatore della Lazio, Maurizioalla vigilia del match di Europa League contro il. La partita degli olandesi in Eredivisie contro il Cambuur è stataper permettere ad Arne Slot di preparare al meglio la sfida europea. “Domani può esserci un su e giù, come è accaduto nel girone di Champions del Tottenham. Non facciamo, vogliamo arrivare primi, alla fine vediamo quel che viene fuori. Lo stadio sarà una bolgia”, ha aggiunto. La squadra biancoceleste insegue il primo posto e una reazione dopo la sconfitta con la Salernitana ...

