Sarri | «Ci sentiamo presi per il culo dalla Uefa»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La conferenza diprima della partita di Europa League contro il Feyenoord. Di seguito le sue parole così come riportate da LaLazioSiamoNoi. Su Marcos Antonio. «Marcos Antonio avuto difficoltà che hanno tutti i giocatori giovani che arrivano in Italia da un campionato molto diverso rispetto al nostro. Non credo che si possa attraversare un cambio così senza affrontare delle difficoltà. Penso a questa partita, chi sta bene va dentro e deve fare questa partita a mille, al 101% delle proprie possibilità. Le partite se non le aggredisci, le subisci. Già abbiamo fatto una cazzata nell’ultima partita, lasciamo perdere». Sull’Europa League. «Non so se andiamo in controtendenza o no, ci teniamo. Girone che andrà a finire come quello del Tottenham, ha visto tutto il repertorio per tutti i 90?. Sarà un su e giù di questo tipo. Non facciamo calcoli, né di Conference né di ...