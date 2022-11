Sanità | rinnovato il contratto collettivo | indennità per infermieri | smartworking per amministrativi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ stato firmato oggi, presso la sede dell’Aran a Roma, il rinnovo delnazionale per la2019-21. Presenti tutte le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind, Nursing Up. Il rinnovo contrattuale riguarda circa 550mila dipendenti del sistema sanitario nazionale ed enti sanitari, in prevalenza, ma anche gli altri operatori non medici e non dirigenti della. Tra le principali novità, l’per gli, la nuova classificazione professionale e la regolamentazione delloper gli. “Questo rinnovo è importante perché si tratta del primodopo la pandemia. Oltre agli aumenti contrattuali, che già erano stati previsti nelle leggi ...