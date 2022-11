Sale il prezzo del gas | quanto aumentano le bollette per le famiglie

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Chiusura in forte rialzo per i future sul gas al Ttf in aumento del 8% a 125,86 euro/mwh. A preoccupare gli investirori i flussi di Gnl dagli Stati Uniti a causa di un ritardo nel riavvio dell'impianto di Freeport Lng in Texas. Tuttavia, i prezzi del gas naturale in Europa rimangono vicini ai minimi degli ultimi 5 mesi, meno di un terzo rispetto al picco estivo di 339 euro/mwh, grazie a un clima più mite del solito che dovrebbe durare fino a metà novembre, consumi di gas ridotti e gli stoccaggi pieni. Nonostante il sollievo attuale, permangono i timori su quando le temperature inizieranno a scendere. Guardando al futuro, iniziano ad aumentare le preoccupazioni sulle riserve per il prossimo anno poichè i flussi di gas russo attraverso il Nord Stream 1 sono rimasti a zero e c'è la possibilità che i flussi rimanenti attraverso l'Ucraina e TurkStream vengano interrotti. Allo stesso tempo, ...