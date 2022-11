Rumore BIM Festival | ovvero come onorare Raffaella Carrà cercando nuovi talenti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Uno dice “proviamo a cercare l’immagine più evocativa al fine di raccontare un evento incredibile cui hai preso parte”. Una immagine, del resto, fa sempre comodopunto di partenza, mica è un caso che gli articoli siano tutti accompagnati da un titolo, certo, ma anche da una fotografia che funga da copertina. Allora uno che fa?, prende la galleria di fotografie del proprio smartphone e comincia a sfogliarla, complice qualche giga di memoria supplettiva fornita dal cloud. Una foto via l’altra,quella giusta, una scorciatoia, certo, anche una paraculata, forse, ma comunque qualcosa che funga da incipit, nel momento in cui un incipit letterario manca. Uno sfoglia ma non trova niente. No, non è vero, trova anche troppe foto un selfie con Enzo Paolo Turchi, un altro con Carmen Russo, tra il pubblico, uno con Samuel Peron, un video mentre ...