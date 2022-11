Rsa | appello familiari | “Fateci incontrare i nostri cari senza mascherina”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Carnevale è lontano, Halloween è passato” e non è più tempo di maschere. Andrebbero tolte anche nelle residenze sanitarie assistenziali, dove sull’obbligo – riconfermato – di mascherine non si dovrebbe fare “di tutta l’erba un fascio”, secondo il comitato Orsan-Open Rsa Now: “Permetteteci di guardare in faccia i”, chiede Dario Francolino, fondatore e presidente del movimento nato nei mesi più drammatici della pandemia di Covid-19. “Proteggerli è anche il nostro primo interesse”, dichiara all’Adnkronos Salute lanciando unal nuovo sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato: “Gli proponiamo una sorta di ‘lodo Orsan’ – spiega – Consentiteci di abbassare le mascherine quando incontriamo ianziani in Rsa. Lasciate la responsabilità ai, ne hanno ...