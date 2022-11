Romina Power e il figlio Yari Carrisi raccontano il loro ‘yoga nel bosco’ | “Osservo la società dei consumi sempre con distacco” “Dobbiamo stare attenti alle scelte che facciamo”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Siamo nella Puglia dei muretti a secco, degli ulivi secolari, delle tradizioni tramandate, delle campagne a perdita d’occhio e dei cieli immensi. È in questa oasi di paradisiaco impatto chee suohanno scelto di vivere e di creare un’affascinante commistione fra Salento e India. Li incontriamo a una manciata di giorni dall’avvio della sessione autunnale di “Yoga nel Bosco” (in calendario dal 4 al 6 novembre), un raduno a tema che fluttuerà in un’area delle tenute di Al Banoa Cellino San Marco, e si concluderà nel Museo Castromediano di Lecce con un live musicale interamente dedicato ai Mantra. La narrazione di quel che sarà parte dall’illuminante e sapiente presenza di Swami Sachidanand, il maestro che guiderà l’evento., ...

