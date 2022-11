Roma | Zaniolo disponibile col Ludogorets | squalifica ridotta

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Uefa ha accolto il ricorso dellae ha ridotto lainflitta a Nicolòper il rosso rimediato contro il Betis. L’attaccante classe 1999 torna a disposizione per il match di giovedì contro il, decisivo per la qualificazione allo spareggio di Europa League. Erano tre i turni di stop inizialmente comminati al 22 giallorosso per un fallo a palla lontana nei confronti di un calciatore spagnolo.resta comunque in dubbio a causa di una forte contusione subìta contro il Verona lunedì. La rifinitura scioglierà i dubbi, ma Mourinho ha un’opzione in più. SportFace.