Roma | uccidono brutalmente e mangiano 40 tartarughe | carrello della spesa usato come barbecue

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Una scena terribile:squartate e cotte alla brace,se fossero cibo per un picnic. E invece erano animali di una specie protetta. L’orribile scoperta è stata fatta questa mattina da Marco Doria, ex delegato all’Ambiente del VI Municipio di. Circa 40 carcasse di, in zona Ponte di Nona, all’interno di una struttura in cemento armato abbandonata, utilizzata da alcuni stranieri senza fissa dimoraalloggio di fortuna. I resti“cena”:cotte sulSul posto ci sono circa 40di terra uccise, buttate a terra dopo essere state mangiate. Sono state cotte utilizzando un...

Zero dal Circo Massimo di. Guida tv di mercoledì 2 novembre: i programmi della sera Rai 1 18:... 26 05:15 - Coppie cheEp. 7 19:15 - Alessandro Borghese - Celebrity Chef Ep. 22 20:30 - 100%...Oggi anche quando non dominanole partite, sono straordinari. Li vedo solidi, compatti". Allora, sarà scudetto "Me lo auguro, non lo diciamo per scaramanzia. Se accadesse corro a Napoli a ...Roma, 2 nov. (askanews) - In occasione della Giornata mondiale per mettere fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, indetta dall'Onu nel 2013 e che ricorre da allora ogni 2 novembre, il M ...Dai fotoreport uccisi nelle zone di guerra alle vittime di mafia e terrorismo rosso: dal dopoguerra a oggi sono morti 30 operatori dell'informazione solo in Italia ...