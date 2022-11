Roma si riempie di turisti e il giorno dopo diventa una latrina

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Oltre 600milaregistrati nella Capitale per questo ponte di Ognissanti ed è record da tre anni a questa parte. Una «prova generale» per il Giubileo del 2025 che da una parte entusiasma gli operatori, dall'altra preoccupa per i servizi ancora troppo scadenti. I cestini, nelle vie dove si concentra il maggior numero di, infatti sono stracolmi. Per andare incontro a quella che sembra essere a tutti gli effetti una vera e propria emergenza in un centro della Capitale «invaso» da migliaia di persone nel lungo ponte di Ognissanti, si è arrivati ad appoggiare agli stessi altri sacchi della spazzatura trasparenti, che si riempiono in un batter d'occhio. Così, le strade che dovrebbero essere la cartina di tornasole di una città che ha ricominciato a marciare numeri d'oro quanto ad arrivi e presenze, sono invece in molti casi lo specchio del ...