Il Corriere della Città

Luca Monaco per 'la Repubblica - Edizione' pestaggio 'Negro di m...', e loa calci e pugni per la strada. È il pestaggio a sfondo razziale subito a Centocelle ieri mattina da un ragazzo di origini africane che, con ..."Negro di m...", e loa calci e pugni per la strada. È il pestaggio a sfondo razziale subito a Centocelle sabato mattina da un ragazzo straniero che, con l'accusa pubblica di essersi denudato davanti a una ragazza, ... Roma, pestano un uomo e compiono una violenza sessuale all'Eur: fermata una baby gang Direttore Liguori, c'è un accanimento contro la Lazio come fa capire il suo collega Clemente Mimun «Addirittura E per cosa» Il giallo a Milinkovic, che ha portato ...Al processo in corso a Roma la tesi dei consulenti della procura sulla morte del ragazzo di Scandicci in una discoteca spagnola nel 2017. Accusato di omicidio volontario il ceceno Rassoul Bissoultanov ...