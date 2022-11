Roma | l' ultimo turno del pompiere Guido Pucci | ' Per tutta la vita ho salvato altre vite da terremoti e alluvioni'

La divisa dei vigili del fuoco, che ha indossato per 40 anni, sembra gli sia stata cucita addosso. Guido Pucci, il pompiere capo turno provinciale tra i più presenti anella macchina dei soccorsi, è andato in pensione e lo ha fatto ieri con un brindisi insieme ai colleghi, con le lacrime agli occhi e l'emozione, inevitabile. 'Questo non è un lavoro, è un ...Le foto li mostrano durante una visita a un lussuoso attico e superattico aNord, zona Vigna ... La famigliola allargata, scortata da due agenti immobiliari, sale all'piano di un lussuoso ...A Roma, Milano e Firenze sono previsti anche dei ‘caffè con l’urologo’, incontri con esperti per spiegare come funzionano esami e visite per prevenire il più prevenibile dei tumori, quello della ...Il suo volto, la sua voce, la sua arte erano il simbolo di Roma e la città non può dimenticare. Gigi Proietti sarà sepolto, a due anni dalla sua morte, al cimitero del Verano ...