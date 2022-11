Roma - Ludogorets | Zaniolo c' è | squalifica ridotta Quote e pronostico

IndiceFeyenoord - Lazio Rigas - Fiorentina Le inglesi, giovedì ore 21.00nettamente favorita a 1.31 con NetBet e Novibet mentre ila 10.00 con ..., cosa c'è da sapere Pronostico Come arrivano le squadre Statistiche e precedenti Quote Marcatori: 1 + NO GOL BOOKMAKER QUOTA LINK BONUS 2.10 VERIFICA 2.10 VERIFICA ...Il derby può attendere. Testa al Ludogorets. Mourinho non vuole divagazioni. Troppo importante il match di domani sera che può/deve regalare il pass per i playoff da disputare ...Stephan El Shaarawy parla alla vigilia di Roma-Ludogorets, sesta gara della fase a gironi dell'Europa League 2022/2023 per i giallorossi.