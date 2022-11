Roma | lite tra vicini | 22enne accoltellato per musica troppo alta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Unacondominiale, forse dovuta alla, è finita a coltellate. E’ accaduto ieri sera a Trastevere, in un condominio a via Natale del Grande, vicino piazza San Cosimato. La vittima è un ragazzo di 22 anni, che è statoall’addome e trasportato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita, all’ospedale Fatebenefratelli. Il presunto aggressore, anche lui italiano, è stato fermato nella notte dai carabinieri della stazione di Trastevere. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' accaduto a Trastvere Unacondominiale, forse dovuta alla musica troppo alta, è finita a coltellate. E' accaduto ieri sera a Trastevere, in un condominio a via Natale del Grande, vicino piazza San Cosimato. La vittima è ...Unacondominiale, forse dovuta alla musica troppo alta, è finita a coltellate . È accaduto ieri sera a Trastevere , a, in un condominio a via Natale del Grande, vicino piazza San Cosimato. La ...Dell’ex capitano giallorosso soltanto il nome Alla Totti Soccer School di Totti quella scuola calcio ha solo il nome. Perché la proprietà è al 90% di quella che era la sua pacifica consorte, ma non lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...