Roma | la Uefa ha accolto il ricorso sulla squalifica di Zaniolo

L'ha accolto il ricorso della Roma e ha ridotto le giornate di squalifica da tre a due dopo l'espulsione per fallo di reazione nella partita contro il Betis Siviglia. Zaniolo dunque sarà a disposizione prima del previsto.