Roma | il poster della donna iraniana che spezza le “sbarre” del burqa davanti all’ambasciata di Teheran – Foto e video

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La street art sostiene ancora le donne iraniane. A, all’altezza dell’ambasciata diin via Nomentana, è comparso unsu una pensilina per il trasporto pubblico che ritrae unacoperta con unfatta eccezione per gli occhi che guardano attraverso delledi prigione rotte. Larappresentata guarda lo spettatore negli occhi, e accanto a lei c’è una colomba con disegnato il volto di Mahsa Amini, la 22enne uccisa sotto custodiapolizia morale dopo essere stata fermata perché non indossava correttamente l’hijab. L’opera è firmata dall’artista Harry Greb e si aggiunge alle tante altre opere che in questi mesi stanno comparendo a seguito delle proteste esplose in Iran e nel mondo mondo contro le restrizioni sugli ...

Agenzia ANSA

La street art sostiene ancora le donne iraniane. A, all'altezza dell'ambasciata di Teheran in via Nomentana, è comparso unsu una pensilina per il trasporto pubblico che ritrae una donna coperta con un burqa fatta eccezione per gli occhi ...È comparso alle prime luci dell'alba, nella pensilina di una fermata dell'autobus asu via Nomentana, l'ultimoopera dello street artist Harry Greb che rappresenta una donna vestita con un burqa scuro. La finestra per gli occhi che nell'abito tradizionale si presenta come ... Roma, poster per le donne iraniane esposto davanti all'ambasciata di Teheran - Italia Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Si è chiusa l’edizione di Lucca ... Hope', questo il tema dell’edizione appena conclusa, declinato nel poster realizzato da uno dei massimi esponenti dell'arte fantasy, il ...Un maxi bigliettino, praticamente un poster viste le dimensioni, lasciato su un’auto parcheggiata a Roma. Sopra un lunghissimo testo di minacce, alcune piuttosto pesanti, indirizzate all’automobilista ...