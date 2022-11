Roma | autista ATAC col Gratta e Vinci al volante L’ironia web | “Diteci quando ne vedete uno che guida e basta”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Si allunga l’elenco dei comportamenti scorretti (e pericolosi) dei conducentiin servizio a. Dopo le chat, il film e le partite di calcio ecco l’amante dei “”, sempre rigorosamente mentre il mezzo è in movimento. Nel nuovo video pubblicato stamattina da Repubblica, si vede il conducente ‘re’ il tagliandino mentre prosegue nel suo percorso. A riprenderlo un passeggero. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

