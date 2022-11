Ritratto in chiaroscuro della Lady di ferro

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’infanzia tormentata e l’abbandono del padre, il debutto in politica a 15 anni e, da lì in poi, una carriera sempre in ascesa, sino alla poltrona di premier. Dove, tra pregiudizi e rapporti (tesi) con alleati e avversari, ma con il sostegno dei fedelissimi e di certi inossidabili affetti, il nuovo Presidente del Consiglio - al maschile, come ha preteso con orgoglio - si gioca la partita più difficile. Per lei e per l’Italia. Quando ha messo piede la prima volta nella sua nuova stanza da presidente del Consiglio a palazzo Chigi, Giorgia Meloni si è sentita quasi mancare l’aria. Un po’ per l’emozione, che l’ha paralizzata fin dal momento che ha varcato il portone, attesa sul tappeto rosso con i militari che suonavano l’inno di ingresso. «È una cosa un po’ impattante emotivamente», ha sussurrato a Mario Draghi che l’attendeva sorridente in cima ai due scaloni che portavano alla sala dei ...