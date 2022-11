Rischio poca disponibilità iPhone 14 per Natale | Foxconn si ferma per lockdown

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ci risiamo: ancora una volta, ladegli14 sul mercato è messa in dubbio da un nuovoprogrammato in Cina, in particolare nella regione di Zhengzhou sede di un grosso stabilimentoper la produzione dei nuovi melafonini. Il blocco della produzione è destinato ad avere effetti nefasti sulla distribuzione dei prodotti di punta Apple? Dei ritardi potrebbero esserci eccome ma cerchiamo di capire esattamente quale sia l’attuale situazione. Un numero più elevato del solito di casi di Covid-19 registrati proprio nella regione di Zhengzhou ha indotto le autorità cinesi a prevedere un nuovonella specifica zona. Si tratta di un incremento relativo a poco più di un centinaio di pazienti positivi al virus ma tanto è bastato a mettere in moto la solita macchina ...

