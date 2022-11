Riga | Morozs | 'La Fiorentina ha una grande storia | renderemo felici i nostri tifosi'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Viktor, tecnico dell'RFS, è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone di Conference...

... alla fase a gruppi di una competizione europea, non ha sorriso oltre modo al. Due punti in ... Tre le sconfitte che completano il ruolino di marcia della formazione guidata da Viktors: due ...... Italiano RSF(4 - 2 - 3 - 1): Steinbors; Jagodinskis, Stuglis, Lipuschek, Mares; Saric, Sorokins (22' st Vlalukin), Panic; Simkovic (16' st Friesenbichler), Emerson; Ilic. Allenatore:...Viktor Morozs, allenatore dell'RFS Riga, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone di Conference League contro la Fiorentina: Quali sono le emozioni ...Probabili formazioni RFS Fiorentina: diretta tv, le scelte di Morozs e Italiano per la partita valida per il gruppo A di Conference League, ultima giornata.