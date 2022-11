Riga-Fiorentina | i convocati di Vincenzo Italiano | assenti Amrabat | Sottil e Nico Gonzalez

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La, dopo il ritorno al successo in campionato con lo Spezia, vuole provare a conquistare il primato nel proprio girone di Conference League 2022/2023 nella trasferta lettone contro il. In vista di questo importante match europeo il tecviolaha diramato la lista dei calciatori, tra i quali non figurano gli infortunati Sofyan, Riccardoe Gaetano Castrovilli. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore dei gigliati: Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano; Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti; Centrocampisti: Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, ...

...per primo Pochi minuti fa l'allenatore dellaVincenzo Italiano ha diramato la lista ufficiale dei convocati per l'ultima partita del girone A di Conference League contro l' RFS. Per ..., cosa c'è da sapere Pronostico Stato di forma Precedenti Quote 1X2 Altre quote: MULTIGOAL 3 - 5 BOOKMAKER QUOTA LINK BONUS 1.77 VERIFICA 1.83 VERIFICA 1.85 ...Riga-Fiorentina, i convocati del tecnico viola Vincenzo Italiano: assenti Sofyan Amrabat, Riccardo Sottil e Nico Gonzalez ...La Fiorentina vola in Lettonia con la speranza, seppur remota, di raggiungere il primo posto nel gruppo A di Conference League: i convocati. La Fiorentina ha comunicato i convocati per la gara di doma ...