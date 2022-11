Riforma della Giustizia Tributaria | le perplessità | Catalano | “Renda la magistratura imparziale”

Altalex

La previsionenecessaria collaborazione per un mafioso è stata pensata come dimostrazione per ... Nordio commissariato e inchino ai pm: stopCartabia e si all'ergastolo ostativo La Meloni ...... come la tassazione al 15% sugli aumenti di reddito e il passaggio da 65 mila a 100 mila euro... Infine, la presidente del Consiglio ha accennato anche a unadelle norme sull'abuso di ... PNRR, riforma della giustizia civile e progressi sull'arretrato giudiziario L'esecutivo potrebbe rivedere l'Isee per non penalizzare le famiglie, facendo pesare molto meno gli immobili di proprietà per allargare la platea dei beneficiari dell'assegno unico ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...