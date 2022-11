Riecco Lazetic! Gol del serbo e Salisburgo ko | il Milan vince il girone

Calciomercato.com

A segnare al suo posto ci ha pensato, l'unico acquisto del Milan nell'ultima sessione invernale di calciomercato. Maldini e Massara sono andati a prenderlo 18enne a Belgrado, proprio come ...Commenta per primo A poco più di un mese dal primo guizzo in rossonero, Markotorna a segnare. In gol nella sfida di Youth League contro il Salisburgo , vinta 2 - 1 dai rossoneri grazie anche al bel destro a incrociare del serbo, il baby attaccante si è rimesso in ... Milan, riecco Lazetic: un gol per gli ottavi di Youth League. E il futuro... CHAMPIONS LEAGUE Ai rossoneri basta un pari per tornare tra le migliori 16 d'Europa, i bianconeri devono difendere almeno il terzo posto San Siro si prepara a vivere una serata di tensioni e… Leggi ...Il Milan di Ignazio Abate ha battuto 2-1 il Salisburgo ed ha concluso al primo posto il Girone E di Youth League con 14 punti: i rossoneri hanno conquistato così la qualificazione diretta agli ottavi… ...