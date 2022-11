Ricercatori dell’Università di Bologna | Cancro ai polmoni | importante passo avanti Pubblicata la ricerca

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Unsulpolmonare arriva da un gruppo diguidato da studiosi dell’Universita’ di, che ha studiato un possibile collegamento tra la presenza di nichel e l’azione di una particolare proteina chiamata NDRG1. I risultati ottenuti – pubblicati sulla rivista Biomolecules – identificano quindi un possibile bersaglio per la lotta contro il tumore al polmone, con conseguenze rilevanti per lafarmacologica. I risultati dello studio potrebbero avere conseguenze rilevanti nellafarmacologica per la lotta ai tumori. Il nichel, spiegano ibolognesi, e’ una sostanza carcinogena presente sia nel fumo di sigaretta che nell’inquinamento atmosferico: entrambi ...