RFS Riga-Fiorentina | Italiano | “L’andata il rammarico più grande | proviamo soluzioni diverse”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Domani dobbiamo cercare di dare il massimo, vincere, trovare i tre punti e sperare che nell’altra partita ci sia un risultato che possa darci un vantaggio. Domani cercheremo di vincere e di fare prestazione, abbiamo ancora alcune partite in campionato importanti, domani vedremo chi giocherà da titolare e chi farà parte dei cinque cambi che possono determinare tutto come risultato”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo, alla vigilia della sfida contro il RFSin Conference League: “Ilpiùè quello della partita di andata, abbiamo sbagliato l’impossibile, potevamo far nostra la partita ma dobbiamo dire che l’avversario ha difeso bene e ha sfruttato i nostri errori. Se lì avessimo ottenuto i tre punti avremmo parlato di altro in classifica. Domani possiamo ...

Commenta per primo Serata di conferenze per l', ultimo avversario della Fiorentina nel girone di Conference League: ecco le parole del calciatore Kaspars Dubra. 'Ci stiamo preparando alla partita in modo normale, più tardi faremo l'...Commenta per primo Viktor Morozs, tecnico dell', è intervenuto in conferenza stampa in vista dell'ultima partita del girone di Conference League contro la Fiorentina : 'Non vi dirò niente di nuovo, per noi è una partita significativa. ...RFS Riga-Fiorentina, le parole di Vincenzo Italiano: "L'andata il rammarico più grande, proviamo soluzioni diverse" ...La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di RFS-Fiorentina, gara valida per l'ultima giornata della fase agironi di Conference League ...