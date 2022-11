Retroscena Leotta-Karius | il portiere avrebbe lasciato una famosa influencer per la conduttrice

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nelle ultime settimane sta tenendo banca la nuova grande coppia dell’autunno, formata dalladi Dazn Dilettae dalLoris. Il legame sentimentale tra i due è stato confermato anche dai media tedeschi e, stando a quanto riportato dalla Bild, l’estremo difensoreunadi Berlino per stare con Diletta: “Molte volte i due erano insieme a Berlino e lei lo andava a trovare in Inghilterra. Inoltre questa estate i due sono stati avvistati all’aeroporto di Ibiza mano nella mano”. L’in questione sarebbe Janine Wiggert, che vanta oltre un milione di follower su Instagram. SportFace.

