Reintegro medici no vax | in Puglia resta il divieto ma il governo annuncia | “Impugneremo la legge”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il decretovarato dalMeloni che prevede ilanticipato die infermieri no vax si scontra con laregionale della, che invece “che consente solo agli operatori che si sono vaccinati, secondo le indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, di poter accedere a determinati reparti ospedalieri”. Così i diecidel sistema sanitario regionale che si sono rifiutati di ricevere la vaccinazione anti Covid non potranno rientrare a lavoro. “La situazione di questo personale sanitario è regolata dallaregionale”, spiega l’assessore alla Sanità Rocco Palese. “A tutela dei pazienti e degli stessi operatori – precisa – la Regioneha consolidato nel tempo un quadro ...

Leggi anche La 'sanatoria' Meloni sul Covid: via l'obbligo di vaccino per icoldei No Vax, restano le mascherine negli ospedali Cos'è la Commissione d'inchiesta sul covid: l'...'È stata inviata ai Direttori generali della Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, una direttiva a firma del Presidente, con la quale si fa obbligo di definire l'impiego del personale ...Con lo stop all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, questa mattina, 2 novembre, anche Giusy Pace, l'infermiera no vax che guidava i cortei è stata reintegrata all'ospedale Maggiore, dove lav ...